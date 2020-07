Tegola YB: stagione finita per Hoarau (Di venerdì 10 luglio 2020) L'attaccante dei gialloneri ha rimediato uno strappo muscolare. Il suo campionato si è concluso in anticipo Leggi su media.tio.ch

Brutta tegola per lo Young Boys, capolista di Super League insieme al San Gallo con 58 punti. Uscito per infortunio in occasione del match di mercoledì sera contro il Thun, Guillaume Hoarau ha infatti ...Il Real Madrid dovrà affrontare la parte conclusiva della stagione senza uno dei suoi giocatori simbolo, perno della difesa strutturata da Zinedine Zidane e fra i più apprezzati del mondo nel suo ruol ...