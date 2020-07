Spotify down su iPhone, problemi con l’app in tutto il mondo: “Non funziona più” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Non funziona più Spotify!”. “Ma cosa è successo a Spotify?Anche a voi non funziona?”. Sono tantissimi i messaggi di questo tipo apparsi nelle ultime ore sui social, tanto che l’hashtag #Spotifydown è in cima ai trending topic su Twitter. Il problema riguarda l’applicazione per lo streaming musicale dei dispositivi iOs, in particolare gli iPhone: molti utenti in tutto il mondo segnalano infatti che non riescono ad aprirla. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società in merito a possibili guasti dell’app. Secondo quanto scrive l’Independent, il problema potrebbe essere dovuto a una modifica sui server di Spotify. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

