Spaccio a minori,coinvolto anche blogger (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - SARONNO, VARESE, - 10 LUG - Una banda di spacciatori è stata sgominata dai carabinieri di Varese che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di nove persone, tra ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Spaccio a minori,coinvolto anche blogger - Calab_Magnifica : Cariati (CS), spaccio di droga anche a minori: 4 misure cautelari - Juglans__ : @ziacarlacar @msgelmini Perché minori nei centri di recupero tossico-dipendenti da cannabis esistono? Io sento più… - SimoneGiani2 : -'Ho trovato il modo per fare i soldi!' -'Spaccio?' -'Nono,meglio...' -'Riciclaggio? Ricettazione?' -'Ma figurati,a… - milanomagazine : Milano, 42enne arrestato per spaccio e due minori indagati per aver messo in vendita online una bici rubata -… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio minori Spaccio a minori,coinvolto anche blogger - Ultima Ora Agenzia ANSA Migliarino, spaccia droga e fugge dai Carabinieri: arrestato

E' stato notato a Migliarino, nel comune di Vecchiano, mentre cedeva ad un giovane un piccolo involucro in cambio di una banconota, prima di fuggire alla vista dei Carabinieri. A finire in manette un ...

Procuratore Terni: Altri minori da pusher, sanno tutto di droghe

“Come è facile immaginare, gli uffici di una Procura di solito non sono gremiti di cittadini dotati di grande senso civico, ottenere prove dichiarative non è facile, dobbiamo ricorrere spesso alle int ...

E' stato notato a Migliarino, nel comune di Vecchiano, mentre cedeva ad un giovane un piccolo involucro in cambio di una banconota, prima di fuggire alla vista dei Carabinieri. A finire in manette un ...“Come è facile immaginare, gli uffici di una Procura di solito non sono gremiti di cittadini dotati di grande senso civico, ottenere prove dichiarative non è facile, dobbiamo ricorrere spesso alle int ...