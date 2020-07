Sondaggi, Supermedia della settimana: brutte notizie per i due Mattei (Di venerdì 10 luglio 2020) Stando a quanto riferito dalla Supermedia You Trend / AGI, che ha preso in considerazione le intenzioni di voto delle ultime due settimane di Demopolis, Euromedia, Ixè, SWG e Tecnè, le forze politiche maggiormente in calo sono Lega e Italia Viva. Il Carroccio rimane in testa con il 25,5% dei consensi, pur registrando un calo dello 0,2% rispetto a due settimane fa. Sebbene sia ancora il primo partito, tpi.it il sito da cui riprendiamo i dati, sottolinea come nel giro di 12 mesi abbia perso il 12,2% dei consensi (la Lega di Salvini era stimata al 37,7% l’11 luglio 2019) Il Partito Democratico risulta stabile al 20,6%, così come il Movimento 5 Stelle al 16,0%. Fratelli d’Italia subisce una lieve contrazione dal 14,6 al 14,5% -la formazione di Giorgia Meloni, fa notare la Supermedia, ha smesso di dare ... Leggi su ilparagone

