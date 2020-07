Serie C, il sorteggio dei playoff: c’è Bari-Ternana. Il quadro completo (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti secondo turno nazionale dei playoff di Serie C che si disputeranno in gara unica lunedì 13 luglio 2020: Reggiana-Potenza Bari-Ternana Carrarese- Juventus Under 23 Carpi-Novara La Lega Pro ha anche già stabilito gli accoppiamenti per le semifinali: la vincente di Carpi-Novara affronterà la vincente di Reggiana-Potenza, mentre chi passerà il turno fra Bari e Ternana se la vedrà con la vincente di Carrarese-Juventus U23. Le semifinali si giocheranno venerdì 17 luglio in casa delle squadre migliori classificate nei rispettivi gironi. Finale il 22 luglio. L'articolo Serie C, il sorteggio dei playoff: c’è ... Leggi su alfredopedulla

