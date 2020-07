Sarri Juventus, lo spogliatoio ha deciso: via anche con lo scudetto (Di venerdì 10 luglio 2020) Sarri Juventus – Tempi duri per il tecnico toscano che ancora una volta deve reggere le critiche dopo la brutta sconfitta contro il Milan. L’ex Napoli è stato sempre in dubbio dal primo momento per evidenti problemi di gestione nello spogliatoio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i senatori vorrebbero un coach con maggiore personalità. Durante questa stagione, infatti, sono stati molteplici i disguidi con Bonucci, Ronaldo e Dybala. Juventus: Sarri sempre più in bilico Le ultime indiscrezioni di mercato parlano già dei prossimi allenatori che dovrebbero sostituire Maurizio Sarri. Il sogno di Andrea Agnelli è sicuramente Zinedine Zidane ma Mauricio Pochettino potrebbe essere la sorpresa.Bocciata l’ipotesi del ritorno di Max Allegri che ... Leggi su juvedipendenza

