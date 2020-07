Sampdoria, Ranieri: “Con l’Udinese massima attenzione. Squalifica? I miei mi sentiranno dalla tribuna” (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo la sconfitta contro l'Atalanta la Sampdoria di Ranieri vuole ricominciare a vincere, ma il prossimo avversario è l'Udinese di Luca Gotti. I bianconeri hanno centrato una serie di risultati utili che li proiettano così a +8 sulla zona salvezza. Claudio Ranieri come di consueto ha parlato due giorni prima della gara.LE PAROLE DI Raniericaption id="attachment 879557" align="alignnone" width="300" Ranieri (Getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Con l’Atalanta abbiamo offerto una buona prova, siamo andati a pressare alti, senza far ragionare l’avversario e non abbiamo sfigurato nonostante il risultato negativo. Ora ci attende una nuova sfida difficile, contro un’altra formazione fisica, di centimetri, bravi nel contropiede e dovremo stare ... Leggi su itasportpress

