Salerno, finito l’intervento per l’asfalto di via Bastioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi concludono oggi i lavori di rifacimento del manto stradale di via Bastioni, uno degli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Salerno nell’ambito di un programma vasto che include diverse arterie cittadine. La prossima settimana inizieranno quelli in via Sant’Alferio. Un intervento programmato e dovuto per la nostra collettività lo definito il sindaco Vincenzo Napoli che questa mattina di persona si è voluto accertare del completamento della buona riuscita del lavoro. L'articolo Salerno, finito l’intervento per l’asfalto di via Bastioni proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ha patteggiato due anni di reclusione un insegnante di Cava de’ Tirreni, per l’accusa di atti sessuali commessi nei riguardi di una studentessa, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. La sentenza è st ...

Sarà giudicato con rito immediato, dopo la richiesta avanzata dalla Procura di Nocera Inferiore, il nigeriano di 38 anni, senza fissa dimora, accusato di violenza nei riguardi di una ragazza. La vice ...

