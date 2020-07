Recovery fund, il presidente del consiglio Ue Michel conferma la proposta di 750 miliardi come base per i negoziati (Di venerdì 10 luglio 2020) Il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, propone di mantenere intatta l’entità del Recovery fund a 750 miliardi di euro, così come ipotizzato finora, e di confermare anche la sua composizione: 500 miliardi saranno trasferimenti a fondo perduto, mentre i restanti 250 saranno erogati in prestito. Lo ha spiegato lo stesso Michel presentando la proposta negoziale per raggiungere un accordo sul Recovery fund ed il bilancio Ue 2021-2027 in vista del decisivo vertice fra i capi di Stato che si terrà il 17 e 18 luglio. Riguardo al bilancio Ue per i prossimi 7 anni, Michel propone di fissarlo a 1.074 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Leggere, leggere, leggere @Musso___ su @atlanticomag: Mes sanitario come trappola verso il “full Mes”, l’irrilevanz… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caso Autostrade, gover… - CarloStagnaro : Cari italiani, il Recovery fund assomiglia sempre più al Mes - Testament73 : RT @PatriziaRametta: L'irrilevanza del #RecoveryFund Conte si aggrappa ai cocci, come Roma spenderà i fondi da raccogliere per versarli al… - kenyabros1 : RT @maxdantoni: Faranno un compromesso: sì al Recovery Fund con contributi a fondo perduto, ma solo per chi rispetta rigorosamente il patto… -