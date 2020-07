Perché il governo non cambia i “decreti sicurezza” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il PD lo ha promesso ai suoi elettori un anno fa, ma non se n'è ancora fatto nulla: c'è una trattativa in corso, con tempi e contenuti poco chiari Leggi su ilpost

matteosalvinimi : #Salvini: il governo decida presto su Autostrade perché la Liguria è isolata e di fatto sotto sequestro, è una situ… - matteosalvinimi : #Salvini: Stando alle dichiarazioni del governo c'è qualcosa che non torna. Se siamo ultimi in Europa, anche dopo l… - Agenzia_Ansa : #Lamorgese:' Il rischio di tensioni sociali in autunno 'è concreto perché a settembre-ottobre vedremo gli esiti di… - Pami67 : RT @LeoBollino: La Lega non vuole la revoca delle concessioni ai Benetton!!! Ecco perché sono scappati dal governo questi traditori. #AS… - Paololuigi23 : RT @LeoBollino: La Lega non vuole la revoca delle concessioni ai Benetton!!! Ecco perché sono scappati dal governo questi traditori. #AS… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché governo Boschi: “La revoca aprirebbe un contenzioso miliardario e il governo rischia la crisi” La Repubblica