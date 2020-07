Pensione donna: Opzione o anticipata, due scelte possibili (Di venerdì 10 luglio 2020) La Pensione donna, in linea generale si articola su due scelte l’Opzione donna e la Pensione anticipata, entrambe le misure tutelano le lavoratrici con requisiti ridotti. La Pensione Opzione donna è stata prorogata per il 2020 e si spera sarà rinnovata anche per il 2021; mentre la Pensione anticipata non ha scadenza e sempre accessibile. Entrambe le misure fanno parte delle pensioni news del 2020, analizziamo le differenze rispondendo alla domanda di una nostra lettrice. Pensione donna: Opzione donna e Pensione anticipata a confronto Una lettrice ci scrive: ... Leggi su notizieora

