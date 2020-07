L’UE approverebbe l’affare Fitbit, ma chiede a Google garanzie sulla privacy (Di venerdì 10 luglio 2020) Un nuovo rapporto di oggi afferma che i regolatori europei approverebbero l’affare Fitbit se Google si impegnasse a non utilizzare i dati a scopi pubblicitari. L'articolo L’UE approverebbe l’affare Fitbit, ma chiede a Google garanzie sulla privacy proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

fghiosso : RT @michele_geraci: In Italia si sta diffondendo un mantra che tenta di far apparire l'uso del #Mes necessario affinché si facciano investi… - DaveMantovani : RT @michele_geraci: In Italia si sta diffondendo un mantra che tenta di far apparire l'uso del #Mes necessario affinché si facciano investi… - Poquelin_Cleant : RT @michele_geraci: In Italia si sta diffondendo un mantra che tenta di far apparire l'uso del #Mes necessario affinché si facciano investi… - fantaliz : RT @michele_geraci: In Italia si sta diffondendo un mantra che tenta di far apparire l'uso del #Mes necessario affinché si facciano investi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’UE approverebbe