Lucy di Settimo cielo, la ricordate? Eccola a 40 anni non sembra neppure lei (FOTO) (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ incinta del suo terzo figlio la bella Lucy di Settimo cielo, l’attrice è irriconoscibile, oggi a 40 anni è ancora innamoratissima del marito Famosa per aver interpretato Lucy nella serie televisiva Settimo cielo, l’attrice Beverley Mitchell oggi ha 40 anni ed è irriconoscibile. Nata nel 1981, ha interpretato quel personaggio per diverse stagioni. La serie creata da Brenda Hampton è stata trasmessa per l’ultima volta in Italia nel 2009 e l’attrice c’è sempre stata, fino all’ultima puntata. La Mitchell ama profondamente l’Italia, tanto che quando si è sposata nel 2008 ha scelto Ravello come location. L’attrice è convolata a nozze con Michael Cameron, ... Leggi su kontrokultura

Radio105 : Beverley aveva solo 15 anni quando recitava in Settimo Cielo!?? #BeverleyMitchell #SettimoCielo #10luglio #Radio105 - zazoomblog : Settimo cielo ricordate Lucy? Eccola a 40 anni irriconoscibile [FOTO] - #Settimo #cielo #ricordate #Lucy?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucy Settimo Ricordate Lucy di "Settimo Cielo"? Oggi è così 105.net Ricordate Lucy di "Settimo Cielo"? Oggi è così

Aveva solo 15 anni quando ha fatto il suo ingresso nel mondo della tv. Beverley Mitchell, ovvero la Lucy di Settimo Cielo, oggi ha quasi 40 anni, aspetta il terzo figlio e la sua è una famiglia pratic ...

Settimo cielo, ricordate Lucy? Eccola a 40 anni irriconoscibile [FOTO]

Settimo Cielo, vi ricordate di Lucy? Oggi ha 40 anni e aspetta il suo terzo bambino. Innamoratissima di suo marito svela qual è il segreto del loro amore… Beverley Mitchell, classe 1981, è nota per ...

Aveva solo 15 anni quando ha fatto il suo ingresso nel mondo della tv. Beverley Mitchell, ovvero la Lucy di Settimo Cielo, oggi ha quasi 40 anni, aspetta il terzo figlio e la sua è una famiglia pratic ...Settimo Cielo, vi ricordate di Lucy? Oggi ha 40 anni e aspetta il suo terzo bambino. Innamoratissima di suo marito svela qual è il segreto del loro amore… Beverley Mitchell, classe 1981, è nota per ...