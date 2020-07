Little Voice, la recensione: la piccola grande voce di Sara Bareilles su Apple Tv+ (Di venerdì 10 luglio 2020) La nostra recensione di Little Voice, la serie Apple Tv+ original musicale, prodotta da J.J. Abrams con le canzoni di Sara Bareilles. Mentre scriviamo la recensione di Little Voice, la nuova serie Apple Tv+ original in catalogo dal 10 luglio con i primi tre episodi, ci sentiamo come la protagonista Bess King, mentre appunta su ogni foglio, tovaglietta, mano, angolo possibile un verso d'ispirazione quando gliene viene uno. Vi ricordate che spesso le più coinvolgenti esibizioni di Glee non erano quelle con una grande scenografia, costumi o oggetti di scena ma solo pochi sgabelli e qualche maglia colorata? Ecco, è nella semplicità che troviamo la vera forza di una canzone. Ed è ... Leggi su movieplayer

