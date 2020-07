Leonardo: “L’Atalanta non bisogna sottovalutarla, non perde da 11 partite” (Di venerdì 10 luglio 2020) In collegamento con la UEFA per i sorteggi di Champions League, Leonardo, dg del PSG, ha così commentato l’accoppiamento con l’Atalanta: “L’Atalanta non perde da undici partite, e anzi ne approfitto per salutare gli amici che ho lasciato in Italia, sarà un piacere incontrarli in Champions. Il format è diverso, e ognuna di queste squadre avrà la possibilità di vincere”. Foto: sito ufficiale PSG L'articolo Leonardo: “L’Atalanta non bisogna sottovalutarla, non perde da 11 partite” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

