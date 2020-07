Inter, Zanetti: «Vogliamo arrivare in fondo all’Europa League» (Di venerdì 10 luglio 2020) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a margine dei sorteggi di Europa League Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato, ai microfoni di Uefa.com, a margine dei sorteggi di Europa League. COMPETIZIONE PRESTIGIOSA – «Quando arrivi a questo punto della competizione, tutte le squadre sono molto difficili da affrontare. Per questo noi rispettiamo tutti e ci dobbiamo preparare al meglio. Il Bayer Leverkusen e il Glasgow Rangers sono squadre che abbiamo già incrociato in passato, ma penso che prima dobbiamo superare una squadra complicata come il Getafe. È un torneo molto prestigioso, speriamo di arrivare in fondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

