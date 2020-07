Inter senza Champions League: Conte teme la beffa d’agosto (Di venerdì 10 luglio 2020) Inter senza Champions League: Conte teme la beffa d’agosto. C’è una combinazione di risultati che potrebbe portare a una clamorosa esclusione. Tante nubi all’orizzonte per l’Inter allenata da Antonio Conte. I risultati dalla ripresa del calcio in Italia sono stati molto deludenti. Prima è arrivata l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Poi le beffe in campionato: pareggio col Sassuolo 3-3, sconfitta col Bologna 2-1 e per finire il 2-2 di ieri contro l’Hellas Verona. Tutti risultati negativi tra l’altro subiti in rimonta. E se con le sconfitte di Juventus e Lazio di martedì c’era la possibilità di tornare a lottare per lo Scudetto, ora il ... Leggi su bloglive

FBiasin : #Lukaku risveglia l'#Inter dopo un pessimo primo tempo. Esce lui, tornano a dormire. L'effetto della ramanzina po… - capuanogio : I cali dell’#Inter sono un problema grave dopo quasi un anno di #Conte. Però immaginare di riazzerare tutto senza c… - FBiasin : Una buona #Inter fino all'espulsione di #Soriano. Paradossale, ma è così. E questo vuol dire scarsa concentrazio… - frittomisto_ : @FilippoTurati55 @AleCat_91 Su sto ragionamento allora gli allenatori non servono. L' allenatore ha il compito di d… - elrossoner : RT @conoliodipalma: @elrossoner conte mi risulta che si stia qualificando alla prossima champions, poi se lui o il circo inter non è capace… -