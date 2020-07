‘Il cambiamento che vogliamo’: proposte, pensieri e azioni per affrontare le disparità (Di venerdì 10 luglio 2020) “Forse è azzardato e radicale dire che gli uomini hanno fallito, ma certo non si può non tenere conto che la crisi attuale della nostra società, che è di valori, di rappresentanza, addirittura di democrazia, sia la crisi di un modello dalla gestione del quale le donne sono state assenti, o in posizioni estremamente marginali. Vogliamo dunque esserci perché la ricchezza della società è nel valorizzare il contributo di ogni persona e perché ogni persona ha il diritto-dovere di dare il suo contributo alla crescita della comunità”. Si apre con questa citazione di Tina Anselmi il position paper Il cambiamento che vogliamo – proposte femministe a 25 anni da Pechino, redatto da 48 esperte che rappresentano organizzazioni dell’attivismo femminista. Alcune di ... Leggi su ilfattoquotidiano

amnestyitalia : #Rimini Due minorenni stuprate durante una festa. Ubriache, non avrebbero potuto dare il consenso a un rapporto ses… - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - fattoquotidiano : “La vecchiaia porta saggezza e qualche cambiamento nella composizione della coalizione di governo non mi sorprender… - Noovyis : (‘Il cambiamento che vogliamo’: proposte, pensieri e azioni per affrontare le disparità) - - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL CAMBIAMENTO CHE VOGLIAMO 'Abbiamo una sola possibilità, ripartire da noi' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il cambiamento Proteine ​​Antigelo Valutazione strategica del mercato da parte dei migliori giocatori con analisi dell'impatto COVID-19 Genova Gay