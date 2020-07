Ha successo in Spagna una terapia anti-Covid con le staminali (Di venerdì 10 luglio 2020) È il progetto Balmys-19, uno studio effettuato su 13 pazienti. Ha evidenziato come il tasso di mortalità sia sceso dall’85% al 15%. Si tratta di una terapia cellulare testata su 13 pazienti intubati con ventilazione meccanica ed ha dimostrato di essere efficace per il miglioramento clinico dei casi critici di Covid-19, al punto che i … L'articolo Ha successo in Spagna una terapia anti-Covid con le staminali proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

AGI - Una terapia cellulare testata su 13 pazienti intubati con ventilazione meccanica ha dimostrato di essere efficace per il miglioramento clinico dei casi critici di COVID-19, al punto che i tassi ...

