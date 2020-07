Grecia: Atene, scontri dimostranti-polizia, 9 arresti (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - Atene, 10 LUG - Nove persone sono state arrestate la notte scorsa ad Atene nel corso di una protesta contro una nuova legge sulle manifestazioni in Grecia: la polizia ha lanciato gas ... Leggi su corrieredellosport

Tg3web : Migliaia di migranti in Grecia restano mesi se non anni bloccati nel campo sull'isola di Lesbo, ma qualcuno ce la f… - lellinara : RT @cjmimun: Nove persone sono state arrestate ad Atene nel corso di una protesta contro una nuova legge sulle manifestazioni in Grecia: la… - iconanews : Grecia: Atene, scontri dimostranti-polizia, 9 arresti - cjmimun : Nove persone sono state arrestate ad Atene nel corso di una protesta contro una nuova legge sulle manifestazioni in… - ViaggidiMiranda : Incendio di un bosco ad Atene -

La Germania chiede i soldi alla Grecia sugli aeroporti. Rumors

Non c'è da stupirsi se il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, dichiara fin da ora che la Grecia rifiuterà non solo il Mes, ma anche qualsiasi aiuto del Recovery Fund. Se non vuole avere più tra i pied ...

