Fonseca | «Sorteggio? Penso al Siviglia Su Smalling…» – VIDEO

Durante la conferenza stampa per il match contro il Brescia, Fonseca ha espresso il proprio pensiero sul Sorteggio di Europa League Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha espresso il proprio giudizio sul Sorteggio di Europa League che ha abbinato la squadra giallorossa, in caso di passaggio del turno, contro la vincente tra l'Olympiacos e il Wolverhampton. Ecco le parole dell'allenatore portoghese: «Devo dire che, in questo momento, sono tutte squadre difficili. Io Penso che non dobbiamo guardare più avanti: abbiamo la partita con il Siviglia e dobbiamo pensare solo a questo match. Dopo che vinciamo, vedremo con chi giocare».

