Federica Panicucci in bikini a 52 anni su Instagram: è strepitosa (Di venerdì 10 luglio 2020) Federica Panicucci si gode le sue meritate vacanze italiane, come ci tiene a sottolineare, e su Instagram condivide i primi bikini dell’estate. La presentatrice di Mattino Cinque non tradisce le aspettative e a 52 anni (compirà 53 anni il prossimo 27 ottobre) è semplicemente strepitosa. La Panicucci si trova a Forte dei Marmi, come Alena Seredova, e in spiaggia si presenta con un due pezzi bianco, decorato con stelle marine. I lunghi capelli biondi sono raccolti in una pratica coda di cavallo, la tintarella è uniforme, gli addominali scolpiti e le gambe perfette. Per Federica il tempo sembra essersi fermato da decenni. La sua splendida forma lascia stupiti i suoi fan che su Instagram le ... Leggi su dilei

iamanewromantic : Ho visto il video di 'Non mi basta più' di Federica Baby Panicucci K e Chiara Ferragni e mi sto pisciando dalle ris… - justriccardo : @marcole___ Barbara d’Urso e Federica Panicucci - dea_channel : il buongiorno con la divina Federica Panicucci baciata dal sole ??????????? - zazoomblog : Federica Panicucci nella bufera:”Sembri sua nonna” - #Federica #Panicucci #nella - Notiziedi_it : “Come nonna e nipote”, ma il fidanzato di Federica Panicucci non ci sta e sbotta -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci Federica Panicucci, hai vinto tu. Il fisico top della tv: perfezione e definizione in micro bikini TuttiVip