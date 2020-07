Elicottero precipita nel Tevere, si cerca l’equipaggio (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un Elicottero è precipitato questo pomeriggio nel Tevere, a Nazzano Romano. Sul posto, per le ricerche, sono intervenuti i vigili del fuoco con il DragoVF 58, due squadre e il nucleo sommozzatori. Il velivolo privato è stato individuato poco fa dai carabinieri con l’ecoscandaglio sul fondale del fiume. Le operazioni di recupero dovrebbero iniziare domattina. Non si hanno ancora notizie in merito al numero di persone a bordo. Pare che l’Elicottero sia precipitato dopo aver toccato dei cavi dell’alta tensione.(ITALPRESS). L'articolo Elicottero precipita nel Tevere, si cerca l’equipaggio proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

