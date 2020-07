Dopo Bartolini, a Bologna nuovo focolaio in un polo logistico: 28 casi alla Tnt (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo il focolaio al polo logistico della Bartolini, a Bologna il settore continua a essere sorvegliato speciale: un nuovo focolaio, con 28 positivi, è stato scoperto alla Tnt. Il focolaio è stato scoperto grazie al tracciamento dei contatti Dopo che due lavoratori erano risultati positivi.“All’esito dei tamponi effettuati dall’Asl tra alcuni dei lavoratori - ha detto l’azienda interpellata - ci sono stati riferiti, al momento, 28 casi di positività al contagio, tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori del sito sono ancora in corso”. Secondo il sindacato Si-Cobas, che chiede la chiusura del magazzino, sono, ... Leggi su huffingtonpost

amnestyitalia : 'Untore”: messaggio lasciato sul furgone di un corriere di Bartolini dopo i casi dicoronavirus. Esprimiamo la nostr… - Giovanni1962RM : RT @Kotiomkin: #Bologna: nuovo focolaio alla #TNT dopo quello della #Bartolini. Non credevo intendessero questo quando si diceva di fare il… - Kotiomkin : #Bologna: nuovo focolaio alla #TNT dopo quello della #Bartolini. Non credevo intendessero questo quando si diceva d… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Dopo Bartolini, a Bologna nuovo focolaio in un polo logistico: 28 casi alla Tnt - HuffPostItalia : Dopo Bartolini, a Bologna nuovo focolaio in un polo logistico: 28 casi alla Tnt -