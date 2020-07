Da Und a Multiservizi, in Campidoglio assemblea vertenze (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – Da Roma Multiservizi alle Und, da Ama agli Aec fino alle mense. Decine di rappresentanti dei lavoratori delle principali vertenze in corso nella Capitale, insieme ai vertici cittadini e regionali della Cgil, si sono ritrovati oggi pomeriggio nella sala della Protomoteca del Campidoglio, riuniti dal consigliere capitolino e deputato Stefano Fassina (Sinistra X Roma), alla presenza della consigliera Cristina Grancio (Gruppo misto), in un’assemblea con l’obiettivo di “provare a ricomporre il mosaico dei tantissimi lavoratori che direttamente o indirettamente lavorano per il Campidoglio”, come ha spiegato lo stesso Fassina. Per il deputato “e’ insopportabile la disattenzione e il rimpallo delle responsabilita’ che la Giunta Raggi continua a ... Leggi su romadailynews

