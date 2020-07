Counter-Strike: Global Offensive riceve la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode (Di venerdì 10 luglio 2020) Valve ha aggiornato le misure anti-cheat di Counter-Strike: Global Offensive introducendo la nuova Trusted Mode.La modalità è lo strumento più recente di Valve contro i cheater in Counter-Strike: Global Offensive. Trusted Mode limita in modo significativo tutti i tipi di programmi che possono interagire con il gioco mentre è in esecuzione.L'intento, ovviamente, è di impedire ad alcuni programmi cheat avanzati di accedere ai file di gioco, ma la Trusted Mode ha già creato conflitti con altre app. La modalità Game Capture ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Counter Strike Counter-Strike: Global Offensive riceve la nuova soluzione anti-cheat Trusted Mode Eurogamer.it GameStop entra nel mondo degli esport con Elites eSports

GameStop Italia ha deciso di entrare nel mondo degli esport affiliandosi con Elites eSports, una delle realtà nostrane più giovani, ma anche strutturate e vincenti. NOTIZIA di Luca Forte — 09/07/2020 ...

L'esport in tribunale: il caso delle scommesse su Cs:Go

Organizzazione preventiva dell’esito di alcuni incontri per guadagno personale mediante l’utilizzo del sistema delle scommesse (e)sportive: questa l’accusa che pende sulla testa di sei australiani arr ...

