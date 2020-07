Brescia Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling, torna Kluivert (Di venerdì 10 luglio 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Brescia Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di domani sera alle ore 19:30 contro il Brescia. Out Smalling e Santon, oltre a Cristante e Mkhitaryan per squalifica. torna Kluivert. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

