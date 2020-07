Atalanta, Gasperini: “Il Psg è una squadra importante, non avremo sconti” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il Psg è una squadra importante, che punta a vincere la Champions. Abbiamo già assaporato il clima, sarà una grande emozione ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Loro avranno altri problemi, che sapranno risolvere per presentarsi al meglio. Non avremo sconti, sappiamo che incontreremo una società che punta moltissimo alla competizione e quindi, indipendentemente dal fatto di non giocare in campionato, ci aspettiamo una squadra forte e preparata“. Queste sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, commentando il sorteggio di Champions che ha designato dei quarti di finale di fuoco fra la sua Atalanta ed il Paris Saint-Germain di Neymar, Mbappè ed Icardi. L’allenatore italiano ha esplicitato quanto sopra riportato per i ... Leggi su sportface

Atalanta - Gasperini : "Scudetto? E' nelle mani della Juve..." Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro la Sampdoria. "Scudetto? Non è una parola che può ronzare, è nelle mani della Juventus.

Gian Piero , tecnico dell' , ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida contro la Sampdoria. Non è una parola che può ronzare, è Juventus. Atalanta a -9 dalla vetta - ma Gasperini frena : “lo scudetto è già della Juventus” L’ Atalanta gioca e vince da grande, soffre e sblocca una partita complicata superando la Sampdoria 2-0 e salendo, almeno per una notte in attesa dell’Inter, al terzo posto. I bergamaschi si trovano ora a -2 dalla Lazio e a -9 dalla ...

L’ gioca e vince da grande, soffre e sblocca una partita complicata superando la Sampdoria 2-0 e salendo, almeno per una notte in attesa dell’Inter, al terzo posto. I bergamaschi si trovano ora a -2 Lazio e a -9 ... Atalanta - Gasperini : “Noi da scudetto? E’ nelle mani della Juventus” “La parola scudetto non può ronzare, è nelle mani della Juventus qualunque sia il risultato della prossima giornata. Sarà una partita difficile, hanno dimostrato di essere la squadra più forte. Intanto pensiamo alla ...

SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Napoli: 'In questi anni siamo stati inferiori solo alla Juventus' - Riccardo_Man : @marco_rogerio_ Dai però sono contento per Gasperini. Complimenti all’Atalanta campione d’Europa. - junews24com : Gasperini: «Juve candidata alla vittoria finale. Sentiamo il sostegno dei tifosi» - VIDEO - - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Contro la Juve sarà una prova pre-Psg, che punta a vincere la Champions': Il tecnico dell’Ata… - mattymatty11 : Psg - Atalanta. Icardi contro Gasperini. Da buon interista non saprei proprio contro chi tifare #ChampionsLeague -