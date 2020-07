Valeria pronta a cambiare vita | Triangolo amoroso a Temptation Island (Di giovedì 9 luglio 2020) Valeria e Ciavy sono sempre più in crisi e lei sembra essere pronta a cambiare vita. Questa seconda puntata di Temptation Island potrebbe essere decisiva per la ragazza, che sta cercando di capire cosa è meglio per lei. La seconda puntata di Temptation Island ha avuto come protagonisti anche Valeria e Ciavy. una delle coppie più … L'articolo Valeria pronta a cambiare vita Triangolo amoroso a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

