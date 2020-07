Real Madrid, Zidane: “Vinicius positivo al Coronavirus? È stato un errore” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Real Madrid affronterà l’Alaves per la la trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020, sfida che potrebbe consentire ai Blancos di blindare la conquista del titolo nazionale iberico ai danni del Barcellona. L’allenatore Zinedine Zidane ha rilasciato interessanti dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa pre-match, offrendo spunti interessanti su più argomenti: “Vinicius? Ho parlato con il dottore, oggi non è con noi, ma spero che lo sarà presto. Il test non è andato a buon fine. Sicuramente è un errore, non che sia risultato positivo, lo ripeteremo e vedremo. Hazard ha dei fastidi, non è una ricaduta, si è allenato normalmente. Spero di averlo in queste quattro partite conclusive ed in Champions League, vuole esserci“. Leggi su sportface

