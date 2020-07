Piazzolla a processo, ecco le accuse contro il manager di Gina Lollobrigida (Di giovedì 9 luglio 2020) Andrea Piazzolla, il giovane factotum della Lollobrigida, dovrà difendersi in tribunale dimostrando di essere innocente. Adesso è stato rinviato a giudizio finendo sul banco degli imputati. L'accusa è di circonvenzione di incapace. Piazzolla, secondo gli inquirenti, avrebbe allontanato l'attrice dagli affetti più cari (figlio, nipote e amici). Inoltre, sempre secondo l'accusa, avrebbe dilapidato il suo patrimonio dopo essere diventato amministratore unico della società Vissi D'Arte (che fa capo alla Lollo). A far scattare l'inchiesta è stata una denuncia di Milko Skofic, figlio dell'attrice. Secondo la Procura Piazzolla avrebbe speso cifre a sei zero per auto e moto di lusso. Inoltre, ci sarebbe la vendita sospetta di alcuni immobili di ... Leggi su iltempo

