Omicidio Polizzi | Cassazione conferma ergastolo per Riccardo Menenti

Roma, 9 lug. (Sib/Adnkronos) - di Sibilla Bertollini Non c'è tempo di dirsi nulla: sono le lacrime e gli abbracci tra i familiari e gli amici di Alessandro Polizzi, ucciso con un colpo di pistola a marzo del 2013, a parlare subito dopo la lettura della sentenza della Corte di Cassazione, che rigettando i ricorsi contro l'appello-bis, ha confermato l'autore materiale dell'Omicidio del giovane perugino, Riccardo Menenti, all'ergastolo e suo figlio Valerio, per concorso, a 16 anni e mezzo. "Giustizia è fatta", dice con emozione il legale della famiglia Polizzi Nadia Trappolini fuori dall'Aula della Suprema Corte, "certo resta l'amarezza - aggiunge - di sapere che Alessandro al padre e alla madre non ...

