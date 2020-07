Mentre il virus uccideva decine di anziani, al Trivulzio «erano assenti 2 dipendenti su 3» (Di giovedì 9 luglio 2020) Sul Corriere della Sera la relazione finale della Commissione regionale su quanto accaduto al Pio Albergo Trivulzio. E’ stata istituita l’8 aprile scorso e adesso ha consegnato il documento ai pm della Procura di Milano, che indagano sui morti nella casa di riposo. Un dato emerge inquietante: Mentre la pandemia mieteva vittime tra gli anziani, su 900 operatori della struttura, il 65% non era sul posto di lavoro, perché in malattia o in permesso. La relazione recita, testualmente: «Un livello così elevato di assenze difficilmente trova spiegazione nella diffusione del contagio tra gli operatori» da Covid-19. La Commissione ripercorre le fasi della gestione dell’emergenza al Trivulzio. Non trovano riscontro le denunce secondo cui agli operatori sarebbe stato impartito ... Leggi su ilnapolista

marzia38580873 : RT @un_ignoto_noto: Dell'epidemia ricorderemo il ragazzino trasportato con l'aereo di stato dentro uno scafandro,come un appestato, mentre… - napolista : Mentre il virus uccideva decine di anziani, al Trivulzio «erano assenti 2 dipendenti su 3» Sul CorSera la relazion… - IoSonoLibera3 : RT @un_ignoto_noto: Dell'epidemia ricorderemo il ragazzino trasportato con l'aereo di stato dentro uno scafandro,come un appestato, mentre… - AgostinelliAldo : Tra #pandemia, #lockdown e blocco trasporti e importazioni, i ricchi cinesi hanno difficoltà a spendere i loro $111… - marielSiviglia : RT @un_ignoto_noto: Dell'epidemia ricorderemo il ragazzino trasportato con l'aereo di stato dentro uno scafandro,come un appestato, mentre… -