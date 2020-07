L'E3 tornerà: l'ESA ribadisce che l'evento si terrà in futuro (Di giovedì 9 luglio 2020) L'E3, Electronic Entertainment Expo, tornerà in futuro, ha dichiarato l'Entertainment Software Association. L'account Twitter ufficiale ha pubblicato un nuovo video in cui si afferma "sappiamo che torneremo".L'E3 2020 doveva inizialmente svolgersi a Los Angeles dal 9 giugno all'11 giugno, ma è stato cancellato a marzo a causa della pandemia di COVID-19. Altre convention su larga scala, come la Gamescom in Germania, sono state anch'esse annullate per lo stesso motivo e sostituite da singoli eventi interamente digitali.L'ESA ha già annunciato che l'E3 2021 si farà, anche se potrebbe essere diverso rispetto agli anni precedenti. PlayStation aveva già pianificato di saltare l'E3 per il secondo anno consecutivo prima della cancellazione, e Microsoft ha già affermato che sperimenterà le esperienze digitali per ... Leggi su eurogamer

MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La SSC Napoli tornerà in ritiro a Dimaro a luglio nella stagione 2021/22 - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - La SSC Napoli tornerà in ritiro a Dimaro a luglio nella stagione 2021/22 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - La SSC Napoli tornerà in ritiro a Dimaro a luglio nella stagione 2021/22 - juve_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - La SSC Napoli tornerà in ritiro a Dimaro a luglio nella stagione 2021/22 - roma_magazine : RT @calciomercato_m: UFFICIALE - La SSC Napoli tornerà in ritiro a Dimaro a luglio nella stagione 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : tornerà ESA Zingaretti: il Pd torner per le strade a difendere le persone Yahoo Finanza Nuoto, a fine mese si tornerà a gareggiare

Finalmente nel nuoto si tornerà a gareggiare. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza ha preiscritto i suoi atleti al Campionato regionale di categoria in vasca lunga (50 metri) previsto l’ultima settima ...

ESA: L'E3 tornerà nel 2021

È stata un'estate di puro caos nell'industria dei videogiochi e indubbiamente molti di voi hanno sentito la mancanza di eventi veri e propri in cui fare annunci sui giochi, nonostante le varie aziende ...

Finalmente nel nuoto si tornerà a gareggiare. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza ha preiscritto i suoi atleti al Campionato regionale di categoria in vasca lunga (50 metri) previsto l’ultima settima ...È stata un'estate di puro caos nell'industria dei videogiochi e indubbiamente molti di voi hanno sentito la mancanza di eventi veri e propri in cui fare annunci sui giochi, nonostante le varie aziende ...