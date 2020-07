Latina. Va in giro con documenti falsi e patente sospesa: arrestato 39enne (Di giovedì 9 luglio 2020) arrestato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: questa l’accusa nei confronti di un cittadino marocchino 39 enne che, nella serata dell’8 luglio, è stato fermato in via del Lido, a Latina, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, che in quel momento erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato fermato dai militari alla guida di un motociclo, sprovvisto di patente di guida in quanto sospesa. I carabinieri hanno quindi chiesto di mostrare un altro documento e l’uomo ha esibito una carta d’identità con propria fotografia e generalità, rilasciata dal Comune di Latina, valida per l’espatrio. Ma dai primi accertamenti eseguiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Latina giro L'affondo di Procaccini sulle concessioni balneari: "Una presa in giro" LatinaQuotidiano.it La scomparsa di Morricone, Tornatore presto a Latina per il documentario sulla vita del Maestro

(la foto che ritrare un momento dlele riprese del documentario che Tornatore sta girando sulla vita di Morricone è tratta dalla pagina Fb del Centro di Documentazione Giuseppe Tornatore) LATINA – E’ s ...

Matteo Garrone gira a Ninfa per Dior

LATINA – Matteo Garrone gira a Ninfa la collezione autunno-inverno firmata Diore lanciate nel primo pomeriggio di oggi sui canali social della Maison. Un lavoro durato alcuni giorni in uno scenario na ...

