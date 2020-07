La sanatoria è un fallimento: per il Ministro Bellanova i migranti sono troppo disinformati (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, a seguito del numero esiguo di richieste di regolarizzazione, ritiene sia importante informare gli immigrati che vivono nei ghetti, specialmente per quanto riguarda il settore agricolo. A partire dall’1 giugno è possibile fare richiesta per regolarizzare gli immigrati che lavorano nel settore agricolo o impiegati nelle mansioni domestiche e … L'articolo La sanatoria è un fallimento: per il Ministro Bellanova i migranti sono troppo disinformati proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Nelle intenzioni del governo, avrebbe dovuto risolvere le sofferenze di tanti migranti sfruttati e costretti in pessime condizioni di lavoro e di vita: i cosiddetti invisibili. Teresa Bellanova, minis ...

Dagli ambienti del Viminale c’è chi ha posto già l’accento sul dato che più potrebbe soddisfare il governo: negli ultimi 15 giorni di giugno infatti, si è passati da una media di 870 domande esaminate ...

