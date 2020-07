Impennata di nuovi contagi. Individuati altri 229 positivi. Oltre la metà sono in Lombardia. Fermato in stazione a Roma un uomo che doveva essere in quarantena (Di giovedì 9 luglio 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, si sono registrati 229 nuovi contagi (ieri erano 193), 119 dei quali nella sola Lombardia. Ancora in calo i decessi rispetto a ieri: 12 i morti, che portano il numero complessivo a 34.926. Il numero di guariti oggi è in diminuzione, a 338, per un totale di 193.978. Cala di 28 il numero di ricoverati nei reparti ordinari (871), mentre si riduce di 2 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 69. I malati ancora in isolamento domiciliare sono 12.519, con un calo di 106 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 52.552 tamponi. Sette le regioni italiane che non hanno ... Leggi su lanotiziagiornale

ekuonews : Coronavirus, in Abruzzo impennata con 8 nuovi casi ma nessun decesso: i positivi salgono a 3318 - giovanniproto67 : RT @DiDimiero: Covid 19 7 luglio: 138 nuovi casi e 30 morti. E' un'altalena di dati che non lascia tranquilli soprattutto per l'impennata d… - DiDimiero : Covid 19 7 luglio: 138 nuovi casi e 30 morti. E' un'altalena di dati che non lascia tranquilli soprattutto per l'im… - Daniele_Brundu : ???? Melbourne tornerà in isolamento per un mese e mezzo a partire da venerdì, per far fronte a un'impennata di nuovi… - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Campania, coronavirus: impennata dei positivi, 27 nuovi casi. De Luca: 'Rilassamento generale, così non arriviamo a settemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Impennata nuovi Coronavirus, in Abruzzo impennata con 8 nuovi casi ma nessun decesso: i positivi salgono a 3318 ekuonews.it Pirateria audiovisiva in Italia, nuova ricerca FAPAV/Ipsos: danno all’economia per oltre un miliardo di euro, quasi 6.000 posti di lavoro persi

La pirateria si avvale sempre di nuovi strumenti, ma anche l’azione di contrasto è più decisa e forte”. “Se durante il lockdown si è registrata un’impennata della fruizione pirata, magari come ...

Borsa Usa in calo, nuovo picco casi virus mina speranze ripresa

(Reuters) - Wall Street perde terreno in una seduta volatile sui crescenti timori di una nuova fase di contenimento a causa dell’impennata di contagi da coronavirus che eclissa i dati promettenti sul ...

La pirateria si avvale sempre di nuovi strumenti, ma anche l’azione di contrasto è più decisa e forte”. “Se durante il lockdown si è registrata un’impennata della fruizione pirata, magari come ...(Reuters) - Wall Street perde terreno in una seduta volatile sui crescenti timori di una nuova fase di contenimento a causa dell’impennata di contagi da coronavirus che eclissa i dati promettenti sul ...