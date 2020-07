I due minori morti a Terni avevano assunto metadone: fermato il pusher (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ci ho potuto parlare poco – spiega l’avvocato Massimo Carignani- perché singhiozzava. E’ un uomo distrutto, si sente in colpa” parlando dell’uomo che a Terni, ha dato il metadone ai due amici, di 15 e 16 anni morti dopo una serata insieme. I genitori dei ragazzi stentano a credere di non essersi accorti di nulla e sono distrutti dal dolore. Mai avrebbero pensato che i loro figli potessero essere entrati in contatto con la droga. Purtroppo però questa triste storia ha avuto un finale inaspettato. Grazie alle testimonianze degli amici dei due ragazzini morti, le forze dell’ordine in pochissime ore sono arrivate a bloccare la persona che ha causato, con la cessione del metadone, la morte dei due giovanissimi che pare si fossero già sentiti ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : due minori Due minori morti dopo mix di droga: la cattura del pusher, le ammissioni e il primo malore intorno alle 22 PerugiaToday Giffoni Film Festival festeggia mezzo secolo e riparte con 50 film: ecco tutti i titoli in gara

Il "Giffoni Film Festival" è pronto a ripartire per celebrare i suoi 50 anni da città del cinema per ragazzi. Prestigio confermato dai titoli dei 50 film in gara nelle prime due tranche del festival.

Il piccolo Mauro sparito nel '77. Ora il suo rapitore ha un nome

Lo chiamava «zio» e di quel giovane si fidava, al punto di allontanarsi con lui, convinto forse di andare a prendere un gelato, ma certo di tornare presto a casa. Invece dietro a quel ventisettenne da ...

