Hellas Verona, Veloso: «Contro l’Inter una vittoria del gruppo» (Di venerdì 10 luglio 2020) Miguel Veloso ha analizzato il pareggio conquistato Contro l’Inter: le dichiarazioni del centrocampista dell’Hellas Verona Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio conquistato Contro l’Inter. GOL CHE SA DI vittoria – «Una vittoria del gruppo, di sacrificio perché ci mettiamo sempre tanta fatica, abbiamo dato di più pur sapendo di essere stanchi e abbiamo festeggiato il punto Contro una grande squadra come l’Inter. Il mio compito è aiutare i miei compagni, nessuno vince da solo, è importante il gruppo, io faccio il mio meglio e ci provo ... Leggi su calcionews24

