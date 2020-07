Formula 1, Raikkonen non ha dubbi: “nessuno sa cosa stia succedendo tra la Ferrari e Vettel, ma…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Due anni fa ha vissuto la stessa situazione, anche se per poche gare. Kimi Raikkonen infatti ha saputo durante il week-end del GP di Monza del 2018 che l’anno successivo non avrebbe guidato la Ferrari, venendo sostituito da Charles Leclerc. Charles Coates/Getty ImagesAdesso la stessa sorte è toccata a Vettel, per questo motivo il finlandese è stato interrogato sulla questione per valutarne eventuali analogie: “sinceramente ci ho parlato lo scorso weekend, molto velocemente prima di cominciare, ma l’argomento non è affar mio” le parole di Raikkonen a Motorsport.com. “Non so cosa sia successo, credo non sia giusto commentare la cosa perché non sappiamo realmente come sono andati i fatti, se qualcuno è stato trattato ... Leggi su sportfair

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Raikkonen interviene sul caso #Vettel-#Ferrari #StyrianGP - SteMariotto : Raikkonen: “In Ferrari c’è pari trattamento Vettel-Leclerc” - FormulaPassion : #F1 | #Raikkonen interviene sul caso #Vettel-#Ferrari #StyrianGP - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: #Giovinazzi continua a sognare la #Ferrari - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Giovinazzi continua a sognare la #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Raikkonen Kimi Raikkonen sempre più vicino all’addio alla Formula 1 ClubAlfa.it Formula 1: da Schumacher ad Alonso, i grandi ritorni dopo il ritiro. FOTO

Ci sono campioni che amano il colpo di scena: l'ultimo in ordine cronologico è Fernando Alonso, che tornerà il Formula 1 nel 2021 dopo tre anni di assenza. Lo spagnolo è in buona compagnia, da Schumac ...

Alonso-Renault 2021,

Quanti campioni del mondo presenterà la F1 nel 2021? Lewis Hamilton di sicuro, poi? Sebastian Vettel è a rischio considerando che l’unica opportunità valida per rimanere nella massima formula è targat ...

Ci sono campioni che amano il colpo di scena: l'ultimo in ordine cronologico è Fernando Alonso, che tornerà il Formula 1 nel 2021 dopo tre anni di assenza. Lo spagnolo è in buona compagnia, da Schumac ...Quanti campioni del mondo presenterà la F1 nel 2021? Lewis Hamilton di sicuro, poi? Sebastian Vettel è a rischio considerando che l’unica opportunità valida per rimanere nella massima formula è targat ...