Formula 1, GP Stiria 2020. Verstappen: “Vettel in Red Bull? Sono felice di Albon” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Vettel come mio compagno in Red Bull? In un programma televisivo ho risposto in maniera gentile ed educata dicendo che sarei disponibile. Ma come compagno di squadra io Sono contento di Albon”. Lo ha dichiarato Max Verstappen in merito alle voci sul possibile ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull in vista del Mondiale 2021. “Albon è un bravo ragazzo ed è molto bravo anche negli assetti – ha aggiunto l’olandese in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Stiria -. Entrambi diamo buoni consigli al team e non credo che ci sia motivo di lasciarlo andare”. Leggi su sportface

