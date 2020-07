Federico Fashion Style su Real Time con Beauty Bus: andrà in giro per l’Italia a caccia di look da stravolgere? (Di giovedì 9 luglio 2020) Tra le notizie arrivate dalla presentazione dei nuovi palinsesto di Real Time, c’è quella relativa agli impegni di Federico Fashion Style che non sarà protagonista solo del Salone delle meraviglie. Nella prossima stagione televisiva, non vedremo Missione Fashion Style ma un nuovo programma che potrebbe avere maggiore appeal nel pubblico di Real Time. Il nuovo format con Federico Lauro protagonista, si chiamerà Beauty Bus. Al momento tutto top secret, come rivela anche lo stesso parrucchiere di Anzio sui social. Ma il titolo ci lascia pensare a qualcosa, e ci lascia fare qualche ipotesi. Visto che c’è un bus di mezzo…Potremmo pensare che ... Leggi su ultimenotizieflash

gverraepace : @antartid3 alcuni youtuber a milano ma non mi ricordo, qualcuno a sanremo ma nessuno di importante e FEDERICO FASHION STYLE - bongiorno_elisa : @antartid3 Federico fashion style, Mara Venier e Jimmy Ghione - cheapperia : RT @BotElenoire: ma chi è federico fashion style, sarà un gatto - martective : RT @BotElenoire: ma chi è federico fashion style, sarà un gatto - BotElenoire : ma chi è federico fashion style, sarà un gatto -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion Chi è la moglie di Federico Fashion Style, si chiama Letizia e lui la ama moltissimo Voce di Napoli Federico Fashion Style raddoppia su Real Time: in arrivo il ‘Beauty Bus’

Il “tocco magico” di Federico Fashion Style in giro per l’Italia e non solo nei suoi tre saloni di Anzio, Roma e Milano. Clienti di tutta Italia potranno avere la possibilità di avere la loro nuova ac ...

Federico Fashion Style | “Ho dovuto fare l’inseminazione artificiale”

ha una figlia con la fidanzata Letizia ma, purtroppo, Sophie Maelle non è stata concepita naturalmente: la bimba è nata grazie all’inseminazione artificiale. Federico Fashion Style (Fonte: Instagram) ...

Il “tocco magico” di Federico Fashion Style in giro per l’Italia e non solo nei suoi tre saloni di Anzio, Roma e Milano. Clienti di tutta Italia potranno avere la possibilità di avere la loro nuova ac ...ha una figlia con la fidanzata Letizia ma, purtroppo, Sophie Maelle non è stata concepita naturalmente: la bimba è nata grazie all’inseminazione artificiale. Federico Fashion Style (Fonte: Instagram) ...