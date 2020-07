Elisabetta Canalis: “Ecco perché ora mostro mia figlia sui social” (Di giovedì 9 luglio 2020) Elisabetta Canalis, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiega perché ora ha deciso di mostrare sua figlia Skyler nelle foto sui social Foto da Instagram: @littlecrumb L’affascinante e meravigliosa showgirl sarda, Elisabetta Canalis, oggi vive negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dopo che nel 2014 si è sposata con il marito Brian Perri. L’anno dopo, la coppia ha messo al mondo la figlioletta Skyler Eva. Proprio della piccola di 5 anni Elisabetta ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Se prima l’ex velina aveva deciso di non mostrare la bambina sui social, ora le cose stanno diversamente e la Canalis ha maturato un altro ... Leggi su chenews

