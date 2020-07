Delitto imperfetto | quando va in onda | data | orario | canale e dove guardare le repliche

Delitto (im)perfetto: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche (Di giovedì 9 luglio 2020) Delitto (im)perfetto è una serie crime, in onda sul canale Nove, che tratta in ogni episodio un caso diverso, particolarmente problematico per gli investigatori. In tutte le puntate, infatti, il Delitto sembra orchestrato alla perfezione dall’assassino, mentre per chi deve trovare la soluzione la strada è tortuosa e piena di ostacoli. Fra false prove e depistaggi, con grande acume e pazienza gli investigatori riescono pian piano a trovare nuovi indizi che danno la svolta alle indagini per trovare il killer. Delitto (im)perfetto: dove guardare la replica in tv e streaming. Curiosità, anticipazioni sulla puntata Nella giornata di oggi, 9 luglio 2020, verranno trasmesse due puntate di Delitto (im)perfetto sul Nove. Appuntamento ... Leggi su italiasera

