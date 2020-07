Calciomercato Milan, Calabria può partire: piace a due club (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Milan: a fine stagione, Davide Calabria potrebbe dire addio ai colori rossoneri Davide Calabria, terzino destro classe 1996 del Milan, a fine stagione potrebbe dire addio ai colori rossoneri. Nei giorni scorsi, il calciatore e il suo agente hanno incontrato la società per fare un punto della situazione. Calabria avrebbe espresso la sua volontà di giocare con continuità e, secondo quanto riportato da MilanNews24, per lui si sarebbero già mossi due club: il Bologna, in Italia, e il Siviglia, in Spagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

