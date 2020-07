Benevento, successi formativi per il Palmieri Rampone Polo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche quest’anno un nuovo successo dell’Istituto Palmieri Rampone Polo di Benevento, che si è concretizzato con risultati eccellenti nei diversi indirizzi di studio quali 100 e lode nel settore economico e altri 100 nell’indirizzo di grafica e comunicazione e in quello di informatica e telecomunicazione. Anche l’Istituto Palmieri ha visto risultati analoghi in 5MATC per l’indirizzo elettrico-elettronico. Ormai al termine del corrente anno scolastico, l’Istituto Rampone si prepara ad organizzare l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, quest’anno reso delicato dalla situazione emergenziale della pandemia in atto. Al riguardo ... Leggi su anteprima24

IlarioGra : RT @unfair_play: Simone Inzaghi sarebbe capace di vincere lo Scudetto pur di sminuire i successi di Pippo. #TorinoLazio #Benevento - dinocifarelli : RT @unfair_play: Simone Inzaghi sarebbe capace di vincere lo Scudetto pur di sminuire i successi di Pippo. #TorinoLazio #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento successi Benevento| Successi formativi al Palmieri Rampone Polo LabTV I campioni del mondo del 2006: a Berlino è nata una generazione di allenatori

Da Cannavaro a Nesta, i difensori diventati allenatore di successo A partire dal nostro capitano ... unici trainer La recente vittoria matematica del campionato di Serie B del Benevento, ha messo ...

Le Cronache: "Salernitana, serve un cambio di passo in trasferta"

Al Vigorito di Benevento l’ultimo punto e l’ultimo gol fuori casa: poi quattro sconfitte senza reti all’attivo mentre il successo manca dallo scorso gennaio a Pescara". E’ l’apertura delle pagine ...

Da Cannavaro a Nesta, i difensori diventati allenatore di successo A partire dal nostro capitano ... unici trainer La recente vittoria matematica del campionato di Serie B del Benevento, ha messo ...Al Vigorito di Benevento l’ultimo punto e l’ultimo gol fuori casa: poi quattro sconfitte senza reti all’attivo mentre il successo manca dallo scorso gennaio a Pescara". E’ l’apertura delle pagine ...