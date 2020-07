Arsenal, Ozil avrebbe confidato ad amici un suo futuro tra Turchia e Stati Uniti (Di giovedì 9 luglio 2020) Mesut Ozil pronto a lasciare l’Arsenal? Secondo quanto riportato dal Sun, il centrocampista tedesco avrebbe confidato a degli amici un suo possibile e quantomai probabile futuro in Turchia oppure nella MLS negli Stati Uniti. Il rapporto con l’ambiente dei Gunners sembra ormai definitivamente vacillato e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una conferma da parte del giocatore, si pensa non prima della fine della stagione. Leggi su sportface

