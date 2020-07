5 motivi per cui non abbiamo bisogno di un reboot di Baywatch (Di giovedì 9 luglio 2020) In epoca di nostalgia spinta manca quasi solo un titolo all’appello dei numerosi revival e reboot che caratterizzano le produzioni seriali degli ultimi anni: Baywatch. Mai dire mai, però: perché i piani per riportare in tv l’iconico telefilm anni ’90, con protagonisti i bagnini delle spiagge losangeline, potrebbe essere più concreto di quanto s’immagini. In questi giorni David Chokachi, uno dei tanti prestanti attori che si sono alternati nel cast della serie (era Cody Madison dal 1995 al 1998), ha dichiarato al podcast The Production Meeting che l’idea è nell’aria: “Proprio prima del Covid, c’erano delle trattative per fare un reboot della serie. Volevano riprendere tre personaggi principali dell’originale e ho scoperto di essere proprio tra ... Leggi su wired

