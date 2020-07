WhatsApp, Messenger e Instagram saranno una cosa sola: la superchat che farà parlare il mondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Primi indizi nei codici delle applicazioni: alle Stanze di Facebook già presenti su WhatsApp potrebbe aggiungersi l’integrazione di Messenger su Instagram e della chat verde su quella della piattaforma principale. Così Zuckerberg rompe le promesse del passato Leggi su repubblica

- infoitscienza : Facebook pensa a una "superchat" per unire Messenger, Instagram e WhatsApp - infoitscienza : WhatsApp, Messenger e Instagram in un unica chat, i primi riscontri - infoitscienza : WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct presto saranno la stessa cosa? - infoitscienza : WhatsApp Instagram e Facebook Messenger si avvicina un progetto di unificazione.