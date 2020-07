Verona-Inter, Conte: “Meglio avere partite ravvicinate, siamo concentrati sulla prossima partita” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ”Come lasciare alle spalle la delusione col Bologna? Preparandoci al Verona. E’ meglio avere partite così ravvicinate, perché può rimanere un po’ di amarezza ma possiamo concentrarci sul prossimo impegno contro una squadra importante”. Queste le parole di Antonio Conte a Inter TV alla vigilia di Hellas Verona-Inter, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I neroazzurri possono accorciare su Juventus e Lazio, entrambe sconfitte ieri nei rispettivi incontri. “Dovremo essere bravi e dove fare attenzione – continua Conte -. Il Verona è una delle rivelazioni di questo campionato. L’allenatore ... Leggi su sportface

